Готовность боксера Александра Усика баллотироваться на пост президента Украины говорит о глубоком кризисе в украинской политике, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, которые передает ТАСС, спортсмен в опросах опережает даже президента страны Владимира Зеленского.

Заявление Александра Усика о выдвижении своей кандидатуры на пост президента многое говорит о состоянии украинской политики. Сегодня он, по данным агентства Ipsos, занимает второе место в рейтинге доверия украинских политиков, ему доверяют 56% населения. Он опережает Зеленского. Это говорит о глубоком кризисе самой политической системы Украины, — сказал Волошин.

Он отметил, что сегодня украинский народ делает ставку не на профессиональных управленцев с государственным опытом, а на медийность и узнаваемость кандидатов. По его словам, этому есть объяснение: когда ключевые решения в стране принимаются под значительным внешним влиянием, конкретная личность на посту президента перестает иметь первостепенное значение.

Ранее известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Усика, позвонив ему от имени президента Польши Кароля Навроцкого. В ходе разговора спортсмен признался, что Киев погрузился в хаос и коррупцию, и с улыбкой допустил возможность своего выдвижения на пост главы государства, чтобы навести порядок и сотрудничать с Европой.