Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:24

В Совфеде поставили диагноз Украине из-за амбиций Усика

Сенатор Волошин: желание Усика встать во главе Украины говорит о кризисе

Александр Усик Александр Усик Фото: IMAGO/MICHAL CHWIEDUK/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовность боксера Александра Усика баллотироваться на пост президента Украины говорит о глубоком кризисе в украинской политике, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, которые передает ТАСС, спортсмен в опросах опережает даже президента страны Владимира Зеленского.

Заявление Александра Усика о выдвижении своей кандидатуры на пост президента многое говорит о состоянии украинской политики. Сегодня он, по данным агентства Ipsos, занимает второе место в рейтинге доверия украинских политиков, ему доверяют 56% населения. Он опережает Зеленского. Это говорит о глубоком кризисе самой политической системы Украины, — сказал Волошин.

Он отметил, что сегодня украинский народ делает ставку не на профессиональных управленцев с государственным опытом, а на медийность и узнаваемость кандидатов. По его словам, этому есть объяснение: когда ключевые решения в стране принимаются под значительным внешним влиянием, конкретная личность на посту президента перестает иметь первостепенное значение.

Ранее известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Усика, позвонив ему от имени президента Польши Кароля Навроцкого. В ходе разговора спортсмен признался, что Киев погрузился в хаос и коррупцию, и с улыбкой допустил возможность своего выдвижения на пост главы государства, чтобы навести порядок и сотрудничать с Европой.

Украина
Александр Усик
Совфед
сенаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД призвали МОК признать свою ошибку в отношении российских спортсменов
Когти медведя изъяли у иностранца на таможне
«Военная хитрость»: в Госдуме высмеяли идею Зеленского о буферной зоне в РФ
Песков призвал МОК объяснить двойные стандарты в отношении атлетов из РФ
Россиянка расплатилась со слепой соседкой игрушечными деньгами
Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице
Главу Бодайбо арестовали после коммунальной аварии в Приангарье
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.