Окровавленного ребенка в одном тапочке нашли на улице в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга увидела на улице окровавленного девятилетнего мальчика, сообщает «Фонтанка». Ребенок рассказал девушке, что был вынужден совершить «экстремальный» побег из собственного дома. До прибытия скорой помощи неравнодушная петербурженка отвела мальчика в тепло и помогла найти второй тапок, который тот потерял во время инцидента.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства падения мальчика из окна. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы, включая компрессионный перелом позвонка, перелом челюсти и сотрясение мозга. В экстренных службах уточнили, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. По данным полиции, ребенок проживает с матерью в многодетной семье, которая ранее не состояла на профилактическом учете.

Ранее суд в Бурятии приговорил местную жительницу к трем годам и двум месяцам лишения свободы за истязание собственной дочери. Следствие выяснило, что подсудимая регулярно избивала и оскорбляла свою дочь за незначительные проступки. После одного из инцидентов ребенок сбежал к бабушке и рассказал ей о происходящем дома. Родственница обратилась в полицию.