17 февраля 2026 в 14:19

В Госдуме приняли закон по поручению с прямой линии Путина

Володин: принят закон о критериях для сохранения выплат многодетным семьям

В Госдуме приняли закон, закрепляющий критерии сохранения единого пособия для многодетных семей с доходами чуть выше прожиточного минимума, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале. Согласно новым нормам, право на выплаты сохранят родители, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Размер пособия составит 50% от детского прожиточного минимума, установленного в субъекте.

Теперь законом предусмотрено сохранение ежемесячного пособия многодетным семьям в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%, — написал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что вопрос о сохранении пособий при небольшом повышении доходов обсуждался во время прямой линии президента России Владимира Путина. Он тогда поручил внести соответствующие изменения в законодательство.

Закон вступил в силу задним числом — его положения распространятся на многодетные семьи с 1 января 2026 года. Пересчет будет произведен автоматически, без необходимости подавать заявления.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщал, что женщины, родившие четырех и более детей, получили в среднем по 2 тыс. рублей дополнительно к пенсии после перерасчета. Выступая на заседании комитета по социальной политики в Государственной думе РФ, он напомнил, что с 2026 года время ухода за всеми детьми полностью засчитывается в страховой стаж.

