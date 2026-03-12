Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:13

Стало известно, против кого Украина может готовить покушение

Политолог Перенджиев: Украина может попытаться устроить покушение на Орбана

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина может попытаться организовать покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, на венгерской территории также возможны диверсии и террористические акты.

Угрозы всегда надо воспринимать серьезно и, конечно, предпринимать меры как самому Орбану, так и лицам, которые отвечают за безопасность политика и его семьи. Это первый момент. Второй момент, что венгерская контрразведка должна активно вести поиск людей, которые могут планировать диверсионную или террористическую деятельность непосредственно в самой Венгрии. В частности, не исключено, что Украина может попытаться устроить покушение на самого Орбана, — высказался Перенджиев.

Он отметил, что в Венгрии находится много беженцев с Украины, однако исполнителями диверсии могут стать не они, а проукраински настроенные венгры. По словам политолога, в 2024 году уже была попытка покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. И тогда, как отметил эксперт, стрелявшим оказался словак с пробандеровскими взглядами.

Ранее Орбан сообщил, что связался с дочерьми после угроз от бывшего генерала СБУ Григория Омельченко. Премьер-министр попросил детей не волноваться и серьезно отнестись к вопросам безопасности.

Украина
Венгрия
Виктор Орбан
покушения
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
«Бюджет проседает»: политолог о помощи ЕС Киеву для продолжения конфликта
Директор ИМЭМО предупредил о затяжном конфликте США с Ираном
Российские удары обрушились на энергетику Украины
Элитные подразделения ВСУ взвыли от массовых потерь в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.