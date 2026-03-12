Стало известно, против кого Украина может готовить покушение Политолог Перенджиев: Украина может попытаться устроить покушение на Орбана

Украина может попытаться организовать покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, на венгерской территории также возможны диверсии и террористические акты.

Угрозы всегда надо воспринимать серьезно и, конечно, предпринимать меры как самому Орбану, так и лицам, которые отвечают за безопасность политика и его семьи. Это первый момент. Второй момент, что венгерская контрразведка должна активно вести поиск людей, которые могут планировать диверсионную или террористическую деятельность непосредственно в самой Венгрии. В частности, не исключено, что Украина может попытаться устроить покушение на самого Орбана, — высказался Перенджиев.

Он отметил, что в Венгрии находится много беженцев с Украины, однако исполнителями диверсии могут стать не они, а проукраински настроенные венгры. По словам политолога, в 2024 году уже была попытка покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. И тогда, как отметил эксперт, стрелявшим оказался словак с пробандеровскими взглядами.

Ранее Орбан сообщил, что связался с дочерьми после угроз от бывшего генерала СБУ Григория Омельченко. Премьер-министр попросил детей не волноваться и серьезно отнестись к вопросам безопасности.