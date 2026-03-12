Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:55

В Совфеде назвали истинную причину угроз Украины в адрес премьера Венгрии

Сенатор Карасин: Киев открыто угрожает жизни Орбана в угоду «коалиции желающих»

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Украина открыто угрожает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы угодить «коалиции желающих», заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, причастные к недопустимому в политике хамству должны быть привлечены к ответственности.

Угрожать смертью политическому деятелю соседней близкой страны — это уму непостижимо. Это просто человеческое хамство, помноженное на амбиции. Украинцы от своих пращуров научились: от бандеровцев и [Романа] Шухевича. Что это за манеры? И все спокойно молчат. Знаменитая коалиция так называемых лающих (желающих. — NEWS.ru) не лает. В данном случае ей нравится хамство, которое направлено в адрес их политических противников. Им по сердцу, — высказался Карасин.

Он подчеркнул, что в нормальной политической системе после подобных заявлений следовало бы отстранить и главу государства, и его окружение, которое склонно к язвительным и оскорбительным высказываниям. По словам сенатора, украинской элите необходимо посетить школу, чтобы осознать неприемлемость открытого хамства и злобы в рамках политики.

Терпеть это просто безнаказанно нельзя, против этого надо выступать, говорить, что подобные манеры украшают обычно какие-то преступные сообщества, а не группы цивилизованных людей. Надо уметь налаживать политические контакты, спорить, когда это необходимо, сопоставлять мнения, но никоим образом не угрожать физической расправой, — заключил Карасин.

Ранее Орбан начал получать угрозы от экс-генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко. Бывший военный заявил, что ему не требуется адрес политика, поскольку киевские силовики уже обладают всей необходимой информацией.

Виктор Орбан
Венгрия
Украина
Европа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
