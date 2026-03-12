В Совфеде назвали истинную причину угроз Украины в адрес премьера Венгрии

Украина открыто угрожает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы угодить «коалиции желающих», заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, причастные к недопустимому в политике хамству должны быть привлечены к ответственности.

Угрожать смертью политическому деятелю соседней близкой страны — это уму непостижимо. Это просто человеческое хамство, помноженное на амбиции. Украинцы от своих пращуров научились: от бандеровцев и [Романа] Шухевича. Что это за манеры? И все спокойно молчат. Знаменитая коалиция так называемых лающих (желающих. — NEWS.ru) не лает. В данном случае ей нравится хамство, которое направлено в адрес их политических противников. Им по сердцу, — высказался Карасин.

Он подчеркнул, что в нормальной политической системе после подобных заявлений следовало бы отстранить и главу государства, и его окружение, которое склонно к язвительным и оскорбительным высказываниям. По словам сенатора, украинской элите необходимо посетить школу, чтобы осознать неприемлемость открытого хамства и злобы в рамках политики.

Терпеть это просто безнаказанно нельзя, против этого надо выступать, говорить, что подобные манеры украшают обычно какие-то преступные сообщества, а не группы цивилизованных людей. Надо уметь налаживать политические контакты, спорить, когда это необходимо, сопоставлять мнения, но никоим образом не угрожать физической расправой, — заключил Карасин.

Ранее Орбан начал получать угрозы от экс-генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко. Бывший военный заявил, что ему не требуется адрес политика, поскольку киевские силовики уже обладают всей необходимой информацией.