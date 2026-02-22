В Финляндии сделали внезапное заявление о войне с Россией

Отправку западных войск на Украину можно считать объявлением войны России, заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Так он прокомментировал требование экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона отправить солдат на Украину.

Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию, — сказано в сообщении.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров обратил внимание, что Европейский союз на Мюнхенской конференции показал намерение использовать Вооруженные силы Украины до последнего украинца в вооруженном конфликте с российской стороной. По словам экс-премьера, вопрос устранения действующего на Украине правительства следует обсуждать с США, а не с Брюсселем.

Также бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что поддержка Украины со стороны Евросоюза продиктована не заботой о людях, а стремлением сохранить власть и влияние. Он назвал ситуацию на фронте «котлом смерти», куда отправляют неподготовленных украинских солдат.