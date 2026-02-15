Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 03:10

«Никто не сможет»: на Западе раскрыли планы Евросоюза по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад помогает Киеву ради сохранения своего положения

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Поддержка Украины со стороны Евросоюза продиктована не заботой о людях, а стремлением сохранить власть и влияние, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. Он назвал ситуацию на фронте «котлом смерти», куда отправляют неподготовленных украинских солдат.

Джонсон раскритиковал цинизм западных лидеров, которые под видом помощи обрекают украинский народ на гибель ради собственных интересов — им безразличны потери среди ВСУ. Эксперт подчеркнул, что рано или поздно Украина не сможет продолжать боевые действия в таком режиме.

Как долго Украина сможет продолжать просто отправлять неподготовленных людей в этот котел смерти? Когда-то это закончится, и они не смогут продолжать в том же духе. Никто не сможет, — пояснил Джонсон.

Россия, по его мнению, будет делать все, чтобы закрыть цели, которые она ставила перед началом специальной военной операции. Только за последнюю неделю на Украине зафиксировано несколько ударов по объектам энергетики, военным базам и складам. Потери ВСУ составляют до 1230 военнослужащих за сутки.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения за минувшую неделю значительно продвинулись на Славянском участке фронта. По его словам, бойцы расширили зону контроля в районах Дибровы и Закотного. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

ВСУ
котлы
выгода
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, личная жизнь, скандалы: как живет Анна Уколова
Атака ВСУ вызвала пожар на резервуаре с нефтепродуктами под Краснодаром
«Надувают щеки»: Пушков высказался о вкладе ЕС в переговоры по Украине
Стало известно, как США могут «душить» Иран перед переговорами
«Они настоящие»: Обама сделал неожиданное признание об инопланетянах
Запои, избиение возлюбленной, Полищук: куда пропал актер Алексей Макаров
Рубио и Зеленский «сверили часы» по обороне и экономике
В РПЦ пояснили, что верующим запрещено есть в масленичную неделю
«Никто не сможет»: на Западе раскрыли планы Евросоюза по Украине
«Растянуть не вышло»: Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ
В ОП озвучили, чем грозит нерадивым родителям неуплата алиментов
В РАН спрогнозировали, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ
Болельщики устроили акцию в поддержку Гренландии на ОИ
Омбудсмен решил попросить у Путина паспорт для итальянского репортера
Российские силы продолжают улучшать позиции под Славянском
Три аэропорта на Северном Кавказе закрылись для самолетов
Зачем на Олимпиадах раздают презервативы и почему они в дефиците на ОИ-2026
Сосулька убила 19-летнюю жительницу Нижнего Новгорода
Алиев анонсировал сроки подписания мира с Арменией
Российский рядовой «задушил» диверсию ВСУ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.