«Никто не сможет»: на Западе раскрыли планы Евросоюза по Украине Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад помогает Киеву ради сохранения своего положения

Поддержка Украины со стороны Евросоюза продиктована не заботой о людях, а стремлением сохранить власть и влияние, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. Он назвал ситуацию на фронте «котлом смерти», куда отправляют неподготовленных украинских солдат.

Джонсон раскритиковал цинизм западных лидеров, которые под видом помощи обрекают украинский народ на гибель ради собственных интересов — им безразличны потери среди ВСУ. Эксперт подчеркнул, что рано или поздно Украина не сможет продолжать боевые действия в таком режиме.

Как долго Украина сможет продолжать просто отправлять неподготовленных людей в этот котел смерти? Когда-то это закончится, и они не смогут продолжать в том же духе. Никто не сможет, — пояснил Джонсон.

Россия, по его мнению, будет делать все, чтобы закрыть цели, которые она ставила перед началом специальной военной операции. Только за последнюю неделю на Украине зафиксировано несколько ударов по объектам энергетики, военным базам и складам. Потери ВСУ составляют до 1230 военнослужащих за сутки.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения за минувшую неделю значительно продвинулись на Славянском участке фронта. По его словам, бойцы расширили зону контроля в районах Дибровы и Закотного. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.