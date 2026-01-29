Россиян предупредили о самом невыгодном для отпуска месяце Экономист Финогенова: брать отпуск в феврале для россиян невыгодно

Планирование отпуска в феврале может ощутимо сократить доходы, заявила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она пояснила, что проблема кроется в малом числе рабочих дней на фоне короткой продолжительности месяца.

В результате стоимость одного трудового дня значительно превышает оплату дня отпуска, что ведет к прямым финансовым потерям для сотрудника. На примере зарплаты в 80 000 рублей Финогенова показала, что февральский рабочий день оценивается в 4210,5 рубля, а отпускной — всего в 2730 рублей.

В 2026 году в феврале всего 19 рабочих дней (поскольку с 21-е по 23-е число три выходных), а сама продолжительность месяца короткая (28 дней), — добавила эксперт.

