29 января 2026 в 03:48

Россиян предупредили о самом невыгодном для отпуска месяце

Экономист Финогенова: брать отпуск в феврале для россиян невыгодно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Планирование отпуска в феврале может ощутимо сократить доходы, заявила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она пояснила, что проблема кроется в малом числе рабочих дней на фоне короткой продолжительности месяца.

В результате стоимость одного трудового дня значительно превышает оплату дня отпуска, что ведет к прямым финансовым потерям для сотрудника. На примере зарплаты в 80 000 рублей Финогенова показала, что февральский рабочий день оценивается в 4210,5 рубля, а отпускной — всего в 2730 рублей.

В 2026 году в феврале всего 19 рабочих дней (поскольку с 21-е по 23-е число три выходных), а сама продолжительность месяца короткая (28 дней), — добавила эксперт.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян пояснил, что цены на заграничные курорты в марте будут ниже из-за рекордно низкого курса доллара. Он призвал воспользоваться ситуацией и устроить себе долгожданный отпуск. Мкртчян порекомендовал курорты Юго-Восточной Азии, Египта и ОАЭ, а также Турции.

