28 января 2026 в 14:28

Турэксперт рассказал, почему путевки в марте будут рекордно дешевыми.

Турэксперт Мкртчян: цены на путевки снизятся весной из-за колебания курса валют

Цены на заграничные курорты в марте будут меньше из-за рекордно низкого курса доллара, пояснил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он призвал воспользоваться ситуацией и устроить себе долгожданный отпуск. Мкртчян порекомендовал курорты Юго-Восточной Азии, Египта и ОАЭ, а также Турции.

Сейчас действительно сложилась уникальная ситуация, связанная с очень низким курсом доллара. Соответственно, люди в рублях стали зарабатывать больше, поэтому поездки в рублях практически не дорожают, а траты за рубежом становятся более доступными. Например, если раньше завтрак за $10 считался очень дорогим, то сейчас это всего лишь 800 рублей, — подчеркнул Мкртчян.

Традиционные страны, куда россияне могут отправиться в марте — это Египет, Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты, отметил Мкртчян.

Кроме того, некоторые выбирают и Турцию, хотя более активно ее бронируют на апрель, поскольку в марте там невозможно купаться, — отметил эксперт.

Ранее были названы три города России, наиболее комфортные для жизни. В него вошли Казань, Краснодар и Санкт-Петербург. Они стали лидерами по развитию транспорта, инфраструктуры, строительной отрасти и климату Также в список городов, благоприятных для жизни вошли Владивосток, Калининград и Екатеринбург.

отдых
стоимость
пляжныйсезон
отпуск
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
