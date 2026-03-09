Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 02:38

Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность мира

Трамп оправдал рост цен на нефть устранением ядерной угрозы Ирана для всего мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что считает текущее подорожание нефти временной мерой, необходимой для достижения глобальной безопасности. По его мнению, рост котировок носит краткосрочный характер и прекратится сразу после нейтрализации якобы исходящей от Ирана ядерной угрозы.

Это небольшая плата за безопасность США и всего мира. Только дураки могут думать иначе, — высказался республиканец.

Ранее сообщалось, что котировки нефти Brent совершили резкий рывок до $102 (8073 рубля) за баррель. Цена фьючерсов на май обновила многомесячный максимум, вплотную приблизившись к уровням конца лета 2022 года.

Стоимость нефти на мировых рынках обновила многолетние максимумы, и эта ситуация продемонстрирует ошибочность курса Брюсселя на ограничение поставок российских энергоресурсов, отметил позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его мнению, в условиях дорогой нефти отечественное сырье вновь станет критически важным для европейской экономики.

Также издание UnHerd сообщило, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном может сыграть на руку России. По мнению авторов, возможный хаос в Иране приведет к росту цен на нефть и усилению зависимости Европы от российских энергоресурсов, что укрепит позиции Москвы в украинском конфликте.

