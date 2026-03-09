Стоимость нефти на мировых рынках обновила многолетние максимумы, и эта ситуация со всей очевидностью продемонстрирует ошибочность курса Брюсселя на ограничение поставок российских энергоресурсов, написал в социальной сети Х специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его мнению, в условиях дорогой нефти отечественное сырье вновь станет критически важным для европейской экономики.

Дмитриев подчеркнул, что эксперты считали невозможным повышение цен на нефть до $100. Большинство евробюрократов все еще не понимают последствий происходящего. Однако вскоре российская энергетика станет для Европы жизненно важной для выживания, а стратегические ошибки Брюсселя по ее ограничению будут полностью разоблачены, резюмировал глава РФПИ.

Ранее стало известно, что котировки эталонной североморской нефти Brent совершили резкий рывок до $102 (8073 рубля) за баррель. Как следует из данных торгов лондонской биржи ICE, цена фьючерсов с поставкой в мае 2026 года обновила многомесячный максимум, вплотную приблизившись к уровням конца лета 2022 года.