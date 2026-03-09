Сын Хаменеи официально пришел к власти: изменится ли отношения Ирана и РФ

Второй сын покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи, 56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи, занял пост нового правителя Исламской Республики. Что известно о его биографии и личной жизни, повлияет ли его избрание на отношения Москвы и Тегерана?

Чем известен Моджтаба Хаменеи

Госагентство Fars сообщило о том, что совет экспертов Ирана принял решение назначить Моджтабу Хаменеи на пост верховного лидера государства.

«По решению совета экспертов Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным лидером Ирана», — говорится в публикации.

Моджтаба родился в 1969 году в Мешхеде, крупном городе провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана. В семье Али Хаменеи он был вторым ребенком. По завершении школьного образования Моджтаба сосредоточился на изучении теологии. Среди его первых духовных наставников были аятолла Сайед Махмуд Хашеми Шаруди и его отец Али Хаменеи.

В 1999 году Моджтаба отправился в Куму для продолжения своего духовного образования. Этот город является ключевым центром для шиитов. По завершении учебы он был возведен в сан клирика. Его наставниками в Куме были выдающиеся богословы, такие как Месбах Йезди, аятолла Лотфола Сафи Гольпайегани и Мохаммад Багер Хазари.

Моджтаба Хаменеи преподавал богословие в религиозном центре Кума. Он стал известен как преданный сторонник бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, активно поддерживая его кандидатуру на президентских выборах в 2005 и 2009 годах.

Сын Али Хаменеи пользуется значительным влиянием в политико-религиозных кругах. В своей карьере он занимал важные должности в иранском правительстве и тесно сотрудничал с Корпусом стражей Исламской революции.

С 2004 года Моджтаба состоит в браке с Захрой Хаддад-Адель, дочерью Голяма-Али Хаддад-Аделя — бывшего спикера парламента и влиятельного консерватора. Супруги воспитывают троих детей.

Изменятся ли отношения Ирана и России после избрания Моджтабы Хаменеи

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Моджтаба Хаменеи продолжит линию своего отца, вероятно, поддерживая Россию и противостоя США.

«Американцы и израильтяне убили его отца. Мама тоже умерла в результате обстрелов. Он потерял всех родственников, поэтому, возглавив Иран, конечно, будет мстить американцам. Моджтаба будет воевать с ними до конца. США это понимают и попытаются его своевременно устранить. Израильтяне тоже об этом официально заявили, а вчера уже провели атаку по месту, где собирался совет экспертов», — высказался политолог.

В свою очередь политолог Сергей Маркелов также выразил уверенность в том, что после избрания нового верховного лидера Иран продолжит придерживаться пророссийской политики.

«Как правило, основные политические ориентиры остаются прежними, поэтому Иран продолжит придерживаться стратегического партнерства с Россией. Со своей стороны мы тоже приложим силы, чтобы сохранить этот союз», — отметил Маркелов.

Он также отметил, что у России и Ирана общие ценности, что способствует поддержанию стратегического сотрудничества.

«Иран, как и Россия, опирается на традиционные ценности, несмотря на разную веру. Мы понимаем друг друга, поэтому наши отношения выходят за рамки политических, — рассказал политолог», — добавил эксперт.

