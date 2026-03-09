Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 00:22

Дмитриев вынес приговор промышленности Германии

Дмитриев предрек ФРГ продолжение деиндустриализации из-за зеленой пропаганды

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х спрогнозировал усугубление промышленного кризиса в Германии. По его мнению, процесс деиндустриализации страны будет необратим до тех пор, пока немецкие средства массовой информации не перестанут продвигать ложные нарративы относительно энергоносителей и вводить общественность в заблуждение.

Комментируя итоги региональных выборов в Баден-Вюртемберге, где победу одержала партия зеленых, Дмитриев указал на системную проблему в информационном поле ФРГ. Он считает, что искаженные СМИ представления о рынке энергоносителей не позволяют политикам и бизнесу трезво оценивать последствия отказа от традиционных источников энергии.

Ранее политолог Александр Рар допустил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его словам, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за решений Брюсселя.

