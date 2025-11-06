«Лежат «двухсотые»: пленный солдат ВСУ в слезах описал ад в котле Покинутые в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен из-за трупов и голода

Украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении, передает пресс-служба Минобороны России и публикует видео с допросом. По словам одного из бойцов ВСУ, которые приводит ТАСС, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Попали в окружение. Вокруг кричат «трехсотые», лежат «двухсотые». Некуда идти. Семь дней без еды, воды нет, жратвы нет. В подвалах, блиндажах. Где приходилось, там прятались, — рассказал он.

По данным ведомства, в городе с каждым днем увеличивается число раненых, но помощь им оказать невозможно из-за отсутствия медикаментов. Украинских солдат захватили военные из группировки «Центр».

Из-за окружения подвоз провизии и боеприпасов не осуществлялся даже с помощью дронов, и боевики голодали по 4–7 дней, питаясь тем, что найдут в подвалах, в которых укрывались. Пока решались сдаться, их побратимы пробовали прорваться и после этой попытки на связь больше не выходили, — сказано в сообщении.

Ранее группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области. Украинские бойцы поблагодарили российских военнослужащих за спасение от гибели и признались, что их бросили на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения. Также солдаты призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.