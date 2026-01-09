Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:37

Охрана не пускает никого во двор у бывшей квартиры Долиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Охрана дома в Хамовниках, откуда ранее выехала Лариса Долина, перекрыла доступ посторонним во двор и подъезд, сообщила ТАСС адвокат новой собственницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко. Она выразила надежду, что это не распространится на покупательницу жилья народной артистки России. Передача ключей запланирована на сегодня, 9 января.

В настоящий момент охрана не пускает никого из третьих лиц на дворовую территорию и в подъезд дома. Надеемся, что на нас это не распространится, — сказала Свириденко.

Ранее сообщалось, что Долина окончательно освободила квартиру, которую Лурье купила у нее за 112 млн рублей. По словам местных жителей, возле дома больше не наблюдается активности, связанной с переездом. Последний раз вывоз вещей певицы видели 5 января — тогда имущество вывозили сразу на трех грузовиках.

До этого стало известно, что в Московском международном Доме музыки отменили юбилейное шоу Долиной. Ее место в мартовской афише займут муж актрисы Агаты Муцениеце Петр Дранга и певица Пелагея. Представители концертной площадки объяснили, что такое решение было принято из-за мощной волны негатива против артистки.

