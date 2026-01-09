Россиянам объяснили, как правильно разгружать холодильник после праздников Финансовый консультант Матвеева: после праздников продукты можно заморозить

После праздников часть продуктов можно заморозить для разгрузки холодильника, рассказала RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева. По ее словам, для этого хорошо подходят отварное мясо, сыры, бульоны, рыба и икра.

Часть блюд и ингредиентов имеет смысл отправить в морозильную камеру. Отварное мясо, бульоны, сыры, рыба, икра и даже некоторые готовые блюда хорошо переносят заморозку, — сказала Матвеева.

Эксперт также посоветовала использовать остатки овощей для рагу и супов, сыры — для завтраков, а мясные продукты — для салатов и горячих блюд. Матвеева призвала постепенно возвращать в холодильники привычные наборы продуктов, при закупке ориентируясь на меню для трех-пяти дней.

Ранее врач Анастасия Гостроус заявила, что через 36 часов после приготовления в новогодних салатах начинаются химические процессы. Кроме того, параллельно с этим там с большой скоростью размножаются патогенные микроорганизмы, в том числе стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка.