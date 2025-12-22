Врач объяснила, почему нельзя хранить новогодние салаты более 36 часов Врач Гостроус: через 36 часов в новогодних салатах начинаются химические реакции

Через 36 часов после приготовления в новогодних салатах начинаются химические процессы, заявила «Газете.Ru» врач Анастасия Гостроус. Кроме того, параллельно с этим там с большой скоростью размножаются патогенные микроорганизмы, в том числе стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка.

Употребление салата, простоявшего несколько дней, — это русская рулетка из-за риска тяжелых пищевых отравлений. Симптомы отравления — тошнота, рвота, диарея, слабость, высокая температура — могут проявиться как через несколько часов, так и через сутки. В группе особого риска — дети, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания ЖКТ, — предупредила Гостроус.

По ее словам, главный источник опасности на новогоднем столе — салаты с майонезом и сметаной. Пока они стоят в тепле, в них уже размножаются болезнетворные бактерии. Соус вкупе с отварными продуктами, яйцами и мясом создает для микробов идеальную питательную среду. Холодильник не убивает накопленные токсины, а только замедляет процесс. Наиболее опасны салаты с колбасой, крабовыми палочками и кукурузой.

