22 декабря 2025 в 10:28

Гастроэнтеролог предупредила, чем грозит смешивание алкоголя с газировкой

Гастроэнтеролог Бутенко: алкоголь с газировкой повышает риск развития диабета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Алкоголь с газировкой повышает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа, заявила LIFE.ru гастроэнтеролог Елена Бутенко. Такая смесь представляет особую опасность для печени, почек и сердечно-сосудистой системы.

Сочетание спиртного со сладкой газировкой резко увеличивает калорийность напитка. При этом проблема заключается не только в лишних калориях. Из-за особенностей обмена углеводов, содержащихся в газированных напитках, организм начинает активнее откладывать жир даже без переедания. В результате возрастает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа, — отметила гастроэнтеролог Бутенко.

Алкоголь вкупе с газировкой увеличивают вероятность формирования жирового гепатоза. Кроме того, такое сочетание приводит к более резкому опьянению и грозит острым алкогольным отравлением. Вдобавок ко всему газированные алкогольные напитки усиливают потерю жидкости и снижают уровень натрия в организме. Впоследствии это нагружает сердечно-сосудистую систему и почки.

Ранее гастроэнтеролог Клара Сычугова заявила, что на Новый год допустимо съесть порядка 300 или 400 г оливье или другого традиционного калорийного салата. Она отметила, что при злоупотреблении этим блюдом можно столкнуться с нарушениями пищеварения.

