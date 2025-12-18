Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 17:13

Гастроэнтеролог ответила, какую порцию оливье можно съесть на Новый год

Гастроэнтеролог Сычугова: на Новый год допустимо съесть порядка 300 г оливье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Новый год допустимо съесть порядка 300 или 400 г оливье или другого традиционного калорийного салата, заявила «ФедералПресс» гастроэнтеролог Клара Сычугова. Она отметила, что при злоупотреблении этим блюдом можно столкнуться с нарушениями пищеварения.

Последствия новогоднего застолья связаны с составом любимых салатов — комбинации майонеза, крахмалистых овощей (картофель, свекла), соленой рыбы или колбасы. Такой микс создает серьезную нагрузку в виде избытка жиров и соли, — предупредила Сычугова.

Она уточнила, что за раз можно съесть 100 или 150 г салата, а за весь праздник допустимо позволить себе две или три такие порции. Во время новогодней трапезы важно не смешивать все подряд, а также своевременно делать перерывы, например, на танцы, конкурсы или общение, подытожила врач.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что шампанское представляет опасность для людей с диабетом и сердечной недостаточностью. По его словам, важно употреблять данный напиток, не смешивая с другим алкоголем.

Новый год
праздники
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До праздников или после: когда выгоднее покупать смартфон зимой
Песков высказался о политических качествах Путина
«Вопреки здравому смыслу»: Нарышкин об отношении Украины к плану Трампа
Песков поставил точку в вопросе возращения России в G7
Зеленскому предрекли поражение на выборах
Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.