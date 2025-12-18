Гастроэнтеролог ответила, какую порцию оливье можно съесть на Новый год Гастроэнтеролог Сычугова: на Новый год допустимо съесть порядка 300 г оливье

На Новый год допустимо съесть порядка 300 или 400 г оливье или другого традиционного калорийного салата, заявила «ФедералПресс» гастроэнтеролог Клара Сычугова. Она отметила, что при злоупотреблении этим блюдом можно столкнуться с нарушениями пищеварения.

Последствия новогоднего застолья связаны с составом любимых салатов — комбинации майонеза, крахмалистых овощей (картофель, свекла), соленой рыбы или колбасы. Такой микс создает серьезную нагрузку в виде избытка жиров и соли, — предупредила Сычугова.

Она уточнила, что за раз можно съесть 100 или 150 г салата, а за весь праздник допустимо позволить себе две или три такие порции. Во время новогодней трапезы важно не смешивать все подряд, а также своевременно делать перерывы, например, на танцы, конкурсы или общение, подытожила врач.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что шампанское представляет опасность для людей с диабетом и сердечной недостаточностью. По его словам, важно употреблять данный напиток, не смешивая с другим алкоголем.