18 декабря 2025 в 04:20

Хирург раскрыл, при каких заболеваниях нельзя пить шампанское

Хирург Умнов: шампанское нельзя пить при диабете и болезнях сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шампанское представляет серьезную опасность для людей с диабетом и сердечной недостаточностью, заявил NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, важно употреблять данный напиток, не смешивая с другим алкоголем.

Часто спрашивают: «Можно ли смешивать шампанское с другим алкоголем?» Если хотите потерять часть клеток сердца, печени, поджелудочной железы и найти приключение на одно место — вперед. Этот напиток опасен для людей с сердечной недостаточностью и нарушением ритма. Из-за содержания сахара бокал игристого может усугубить сахарный диабет. Напиток может ухудшить кровоснабжение головного мозга, что приводит к повреждению нервной ткани. Опасно пить шампанское больным циррозом печени и панкреатитом, так как усугубляется повреждение данных органов, — пояснил Умнов.

Он добавил, что напиток противопоказан беременным и детям, так как этиловый спирт проникает через хрупкие гематоплацентарный и гематоэнцефалический барьеры. По словам хирурга, шампанское нарушает нормальное формирование органов и систем плода.

Ранее семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова заявила, что соленья и шампанское не сочетаются, так как такая комбинация усиливает опьянение и повышает риск утреннего похмелья.

