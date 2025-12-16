Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом

Соленья и шампанское не сочетаются, так как такая комбинация усилит опьянение, рассказала «ФедералПресс» семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. Она отметила, что высокое содержание газов в напитке и так усиливает всасываемость этанола.

На новогоднем застолье, безусловно, следует уделить внимание качеству пищи и сочетаемости продуктов. Рассмотрим нежелательные комбинации: оливье и холодец: два высокобелковых и калорийных блюда перегружают пищеварительную систему, шампанское и соленья: кислоты и пузырьки ускоряют всасывание алкоголя, усиливая опьянение, что может вызвать утреннее похмелье, — рассказала Самойлова.

Нутрициолог подчеркнула, что неподходящими сочетаниями станут мясо и картофель, а также холодец с мучными изделиями. Она посоветовала включить в меню больше белка и сделать акцент на легких закусках.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что употребление имитированной икры может привести к аутоиммунным реакциям. Она призвала не злоупотреблять этим продуктом.