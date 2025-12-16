Диетолог предупредила об опасности имитированной икры

Употребление имитированной икры может привести к аутоиммунным реакциям, рассказала Общественной Службе Новостей диетолог Маргарита Королева. Она призвала не злоупотреблять этим продуктом.

Быть может, эта икра сейчас вообще на принтере печатается. На нашем рынке уже есть такие продукты, и они становятся востребованными. Поэтому, безусловно, всегда возникают сомнения, насколько организм человека готов к такой пище, не вызовет ли она аутоиммунной реакции. Все-таки икра — это не только жир, это еще и белок. А именно чужеродный белок организм любого человека воспринимает плохо, — рассказала Королева.

Диетолог предупредила, что технология производства не прозрачна для потребителя. По ее словам, невозможно точно установить, что находится в составе такого продукта.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, что красная икра за счет содержания целого комплекса витаминов, а также аминокислот и микроэлементов укрепит иммунитет зимой. Кроме того, этот продукт богат легкоусвояемым белком, который необходим в холодное время года.