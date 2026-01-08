В Венгрии осадили Киев и ЕС за «грабеж» на $800 млрд

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ужасающей просьбу Украины получить от стран Запада $800 млрд в ближайшие 10 лет. Запрашиваемых Киевом денег хватило бы, чтобы выплачивать пенсии в Венгрии на протяжении 40 лет или семейные пособия в течение 60 лет, отметил он в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Это те $800 млрд, которые украинский премьер-министр [Юлия Свириденко] хочет получить от Брюсселя. А Брюссель — от нас, — подчеркнул Орбан.

Ранее спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура заявил, что республика должна перестать оказывать военную помощь Украине, чтобы избежать третьей мировой войны. По его мнению, на деньги, которые принадлежат чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, нельзя покупать оружие и направлять его на поддержание бессмысленного конфликта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен между тем признала, что ЕС не является идеальной структурой и возник на почве конфликта. По ее словам, несмотря на это, объединение напоминает о том, что сотрудничество должно брать верх над разногласиями.