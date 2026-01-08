Атака США на Венесуэлу
В Госдуме сравнили захват «Маринеры» с пиратством

Слуцкий: захват танкера «Маринера» США является пиратством

Захват российского танкера «Маринера» является «пиратством XXI века», заявил NEWS.ru депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, США нарушили морское право и конвенции ООН, действуя «по праву силы».

Захват судна «Маринера», шедшего под российским флагом в международных территориальных водах, безусловно, нарушение морского права и конвенций ООН. Это пиратство XXI века со стороны англосаклов, — сказал Слуцкий.

Ранее первый зампред комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев заявил, что необходимо дать военный ответ США после захвата танкера «Маринера». По его словам, действия американской стороны, арестовавшей судно в Северной Атлантике, можно квалифицировать как военное вторжение на территорию России.

До этого в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.

