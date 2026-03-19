Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 08:51

Неизвестные беспилотники выслеживают американских министров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Над военной базой Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне, где сейчас проживают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, были зафиксированы неопознанные беспилотники, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации. Несколько дронов кружили над объектом в течение одной из последних десяти ночей.

Происхождение дронов до сих пор не установлено, что вызвало серьезную обеспокоенность у спецслужб. На фоне продолжающегося военного конфликта США с Ираном военное ведомство усилило меры безопасности и начало тщательнее отслеживать потенциальные угрозы с воздуха. После инцидента в Белом доме прошло экстренное совещание, на котором обсуждались дальнейшие действия по защите высокопоставленных чиновников.

Несмотря на серьезность ситуации, министры пока остаются на территории базы, но под усиленной охраной. Практика проживания высших должностных лиц на военных объектах была введена осенью после убийства активиста Чарли Кирка.

Ранее Госдепартамент США потребовал от американских дипломатических представительств по всему миру немедленно провести оценку угроз и усилить меры безопасности. Причиной такой директивы стало обострение военного конфликта на Ближнем Востоке и нападения на посольства.

США
Вашингтон
беспилотники
Марко Рубио
Пит Хегсет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.