Россияне могут попасть в ловушку при онлайн-записи к нотариусу ФНП: мошенники начали использовать поддельные сайты для записи к нотариусу

Записываясь онлайн к нотариусу через неофициальные сайты-агрегаторы, россияне могут непреднамеренно раскрыть свои персональные данные мошенникам, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП). Эти ресурсы позволяют выбрать подходящую нотариальную контору и удобное время для посещения, однако на практике запись на прием не осуществляется.

Такие ресурсы предлагают выбрать удобную нотариальную контору и часы визита, но на деле время приема не будет забронировано, так как эти сайты не являются информационными партнерами нотариата. Кроме того, сведения о часах работы нотариусов и даже об адресах нотариальных контор на таких сайтах зачастую не соответствует действительности, — рассказали в нотариате.

Передача личных данных агрегаторам может обернуться для граждан неприятностями, включая контакт с мошенниками. Например, номер телефона, оставленный на поддельном сайте, может оказаться в спам-листе. Запись на прием к нотариусу через такой ресурс может стать стартовой точкой для сложной схемы обмана.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников службы поддержки и просят «обновить» договор. Они звонят людям и сообщают о необходимости обновить договор на сим-карту или о том, что действие сим-карты заканчивается.