Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 11:24

«Полноценное вторжение в Россию»: в Госдуме потребовали военный ответ США

Журавлев: РФ должна дать военный ответ США на фоне захвата российского танкера

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Необходимо дать военный ответ США после захвата российского танкера «Маринера», заявил первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, действия американской стороны, арестовавшей судно в Северной Атлантике, можно квалифицировать как военное вторжение на территорию России.

В США пытаются все представить как лихой рейд за венесуэльской нефтью, кажется, совершенно забывая, что находилась она внутри российского судна, а это — российская территория. То есть такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря — полноценное военное вторжение в Россию, — подчеркнул Журавлев.

Депутат уточнил, что, по его мнению, отвечать на действия США следует силовым образом — вступить в бой с катерами американской береговой охраны, которые отошли слишком далеко от побережья обеих Америк и «перепутали берега». Журавлев добавил, что дипломатические методы в этой ситуации уже не подходят и необходима быстрая и однозначная военно-морская реакция.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна MV Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике, он следовал в сторону Мурманска. Власти США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Членам экипажа намерены предъявить обвинения.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный американцами танкер «Маринера» не являлся российским. По его словам, судно лишь использовало эту маскировку, чтобы попытаться обойти международный режим санкций Вашингтона.

Госдума
США
Россия
нефть
танкеры
конфликты
