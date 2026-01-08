«Полноценное вторжение в Россию»: в Госдуме потребовали военный ответ США

Необходимо дать военный ответ США после захвата российского танкера «Маринера», заявил первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, действия американской стороны, арестовавшей судно в Северной Атлантике, можно квалифицировать как военное вторжение на территорию России.

В США пытаются все представить как лихой рейд за венесуэльской нефтью, кажется, совершенно забывая, что находилась она внутри российского судна, а это — российская территория. То есть такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря — полноценное военное вторжение в Россию, — подчеркнул Журавлев.

Депутат уточнил, что, по его мнению, отвечать на действия США следует силовым образом — вступить в бой с катерами американской береговой охраны, которые отошли слишком далеко от побережья обеих Америк и «перепутали берега». Журавлев добавил, что дипломатические методы в этой ситуации уже не подходят и необходима быстрая и однозначная военно-морская реакция.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна MV Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике, он следовал в сторону Мурманска. Власти США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Членам экипажа намерены предъявить обвинения.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный американцами танкер «Маринера» не являлся российским. По его словам, судно лишь использовало эту маскировку, чтобы попытаться обойти международный режим санкций Вашингтона.