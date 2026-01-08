США назвали захваченный ими танкер «Маринера» фальшивым Вэнс утверждает, что танкер «Маринера» лишь притворялся российским

Танкер «Маринера», захваченный американскими силами, только притворялся российским, заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он утверждает, что таким образом судно пыталось обойти санкции Вашингтона.

Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций, — заявил Вэнс.

По данным Министерства транспорта России, Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. Сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев убежден, что захват США танкера «Маринера» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его словам, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера «Маринера». Он призвал стороны не допустить дальнейшего обострения напряженности.