В МИД Ирана признали ранение Моджтабы Хаменеи МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен, заявил газете Corriere della Sera представитель МИД республики Эсмаил Багаи. По его словам, религиозный деятель чувствует себя хорошо. Представитель ведомства добавил, что пока неизвестно, когда новый лидер выступит с речью.

Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью, — сказал Багаи.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Моджтаба Хаменеи в первый день атак США и Израиля получил перелом стопы. Там отметили, что у него также были порезы на лице и синяк под левым глазом. При этом советник иранского правительства и сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявлял, что Хаменеи-младший цел и невредим.

До этого агентство Reuters проинформировало, что Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана благодаря поддержке со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По его информации, Хаменеи-младший тесно контактировал с военными. КСИР посчитал сына погибшего Али Хаменеи человеком, который поддержит их жесткую политику.