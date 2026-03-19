Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 10:47

Психолог назвала распространенную ошибку в воспитании

Психолог Мизерная: детям нельзя прививать чувство стыда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нельзя прививать детям чувство стыда, рассказала LIFE.ru психолог Кристина Мизерная. Она призвала не использовать в воспитании фразу «как тебе не стыдно».

Проблема в том, что стыд — одна из самых тяжелых эмоций для психики. В отличие от чувства вины, которое связано с конкретным поступком, стыд направлен на личность человека целиком. Вина говорит: «ты сделал что-то неправильно». Стыд говорит: «с тобой что-то не так», — рассказала Мизерная.

Психолог объяснила, что дети, которые привыкли испытывать стыд, в дальнейшем менее решительны и боятся совершать ошибки. По ее словам, у них формируется привычка самостоятельно критиковать свои действия.

Ранее детский психолог для родителей Александра Аныкина рассказала, что детей нельзя заставлять есть. Она отметила, что ребенка также нельзя заставлять обязательно доедать порцию.

воспитание
психологи
стыд
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Москва

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.