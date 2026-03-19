Психолог назвала распространенную ошибку в воспитании

Нельзя прививать детям чувство стыда, рассказала LIFE.ru психолог Кристина Мизерная. Она призвала не использовать в воспитании фразу «как тебе не стыдно».

Проблема в том, что стыд — одна из самых тяжелых эмоций для психики. В отличие от чувства вины, которое связано с конкретным поступком, стыд направлен на личность человека целиком. Вина говорит: «ты сделал что-то неправильно». Стыд говорит: «с тобой что-то не так», — рассказала Мизерная.

Психолог объяснила, что дети, которые привыкли испытывать стыд, в дальнейшем менее решительны и боятся совершать ошибки. По ее словам, у них формируется привычка самостоятельно критиковать свои действия.

