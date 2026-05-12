Зоопсихолог рассказала, что влияет на подход к воспитанию собаки Зоопсихолог Калейчик: подход к воспитанию собаки зависит от ее характера

Подход к воспитанию собаки необходимо выбирать в зависимости от ее характера, рассказала KP.RU зоопсихолог Юлия Калейчик. Она отметила, что учитывать изначальный характер собаки важнее, чем ее породу.

Я бы разделяла коррекцию поведения не на подход к какой-то конкретной породе, а на подход к определенному типу поведения: агрессивная, спокойная, трусливая. Если говорить про возраст, то с щенками работать проще, потому что собака не знает неправильного поведения, вы сразу показываете, как надо, — рассказала Калейчик.

Зоопсихолог подчеркнула, что обучение необходимо не только собаке, но и хозяину. По ее словам, питомец должен четко понимать команды и запреты.

Ранее зоопсихолог Марианна Гладких рассказала, что задернутые шторы на окнах помогут снизить тревожность домашнего любимца при грозе. Специалист подчеркнула, что важно заранее учитывать прогноз погоды и создавать комфортные условия для питомца, чтобы он меньше переживал.