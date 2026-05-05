День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 19:33

Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе

Зоопсихолог Гладких: задернутые шторы снизят тревогу питомца при грозе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Задернутые шторы на окнах помогут снизить тревожность домашнего любимца при грозе, посоветовала зоопсихолог Марианна Гладких. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что важно заранее учитывать прогноз погоды и создавать комфортные условия для питомца, чтобы он меньше переживал.

Дома нужно закрыть плотными шторами все окна, чтобы оградить животное хотя бы от световых эффектов, которые будут усиливать панику и страх. Также необходимо обеспечить питомцу доступ к укромным уголкам, в которых он любит прятаться, — порекомендовала специалист.

Присутствие кого-либо из членов семьи поможет питомцу легче пережить данный период, отметила зоопсихолог. По ее словам, важно при этом не переусердствовать — человеку следует вести себя спокойно, чтобы у животного не возникло ощущения стрессовой ситуации.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что внезапное ухудшение чистоплотности у кошки зачастую свидетельствует о депрессии. По ее словам, в этом случае питомец может стать вялым и потерять былой аппетит.

Общество
питомцы
погода
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.