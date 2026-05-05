Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе

Задернутые шторы на окнах помогут снизить тревожность домашнего любимца при грозе, посоветовала зоопсихолог Марианна Гладких. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что важно заранее учитывать прогноз погоды и создавать комфортные условия для питомца, чтобы он меньше переживал.

Дома нужно закрыть плотными шторами все окна, чтобы оградить животное хотя бы от световых эффектов, которые будут усиливать панику и страх. Также необходимо обеспечить питомцу доступ к укромным уголкам, в которых он любит прятаться, — порекомендовала специалист.

Присутствие кого-либо из членов семьи поможет питомцу легче пережить данный период, отметила зоопсихолог. По ее словам, важно при этом не переусердствовать — человеку следует вести себя спокойно, чтобы у животного не возникло ощущения стрессовой ситуации.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что внезапное ухудшение чистоплотности у кошки зачастую свидетельствует о депрессии. По ее словам, в этом случае питомец может стать вялым и потерять былой аппетит.