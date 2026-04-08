Актер Чернышов рассказал о воспитании сына

08 апреля 2026 в 11:37

Актер Чернышов рассказал, что воспитывает сына с помощью личного примера

Андрей Чернышов Андрей Чернышов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Актер Андрей Чернышов рассказал, что воспитывает сына с помощью личного примера, сообщает KP.RU. По его мнению, представления о жизни начинают закладываться в раннем возрасте.

И здесь большую роль играет личный пример, отношение родителей к разным ситуациям. К примеру, как решаются вопросы в семье — не в конфликте, а путем уступок, взаимоуважения мнения друг друга. У меня с детства, например, отношение к другим было сформулировано правилом: надо делиться, надо отдавать большую половину. Дети все считывают, потом копируют, — рассказал Чернышов.

Актер отметил, что сейчас они с женой много работают и стараются все свободное время уделять сыну. По его словам, они хотят обеспечить ребенку счастливое детство.

Ранее актер Михаил Полицеймако рассказал, что двое его старших детей решили продолжить династию и выбрать актерскую карьеру. Он отметил, что еще одна из его дочерей планирует стать юристом.

Шоу-бизнес
актеры
дети
воспитание
