«Не два глаза, а шесть»: Ярмольник рассказал о жизни с внуками

«Не два глаза, а шесть»: Ярмольник рассказал о жизни с внуками Ярмольник пошутил, что благодаря внукам смотрит на мир шестью глазами

Актер Леонид Ярмольник на Дне мороженого в ГУМе рассказал, что многому учится у внуков. По словам артиста, теперь он смотрит на мир другими глазами — и теперь их не два, а шесть, передает корреспондент NEWS.ru

Я другими глазами смотрю на весь окружающий мир, потому что чего-то я в детстве не успел заметить. Благодаря моим внукам у меня теперь не два глаза, а шесть, — отметил актер.

Ярмольник подчеркнул, что внуки намного любопытнее и любознательнее его самого. Он признался, что раньше не отличал времена года, но благодаря внукам научился многому.

Ранее народная артистка России Лариса Долина выразила желание стать бабушкой во второй раз. Певица рассказала, что мечтает о внуке, но дочь пока против. Она стала бабушкой в 2011 году. Тогда у нее родилась внучка Александра.

До этого певица Алла Пугачева поздравила внука Никиту Преснякова с 35-летием. Она поддержала музыканта, опубликовав под его новым снимком лаконичные эмодзи с сердцем, букетом цветов и поднятой рукой.