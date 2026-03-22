Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 10:49

«Искусственная пластмасса»: Ярмольник забоялся внедрения ИИ в кино

Ярмольник заявил, что опасается влияния ИИ на киноиндустрию

Леонид Ярмольник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рост влияния искусственного интеллекта в сфере кинематографа вызывает беспокойство, заявил ТАСС актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник. Он отметил, что современные технологии уже позволяют воссоздавать образы артистов с помощью ИИ.

Я этого (повсеместного использования ИИ в кино. — NEWS.ru) немного боюсь, потому что все начинает превращаться в искусственную пластмассу, — сказал актер.

При этом Ярмольник подчеркнул, что он рассматривает искусственный интеллект только как вспомогательный инструмент. Он отметил, что, пока существует цивилизация, многое будет зависеть от «ручной работы». По его словам, ИИ может облегчать труд, позволяя авторам тратить меньше времени, если результат будет таким же качественным. Техника останется техникой и никогда не заменит человеческую голову и сердце, добавил он.

Ранее в Минцифры разработали законопроект о регулировании ИИ в России. Рассматривается возможность запрета на использование иностранных нейросетей или значительного ограничения их работы. Документ предполагает риск-ориентированный подход к контролю ИИ и может вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

До этого журналист Питер Вандермеерш годами публиковал материалы, в которых приписывал героям цитаты, созданные нейросетями. Его уже отстранили от работы в медиагруппе Mediahuis. Вандермеерш использовал для подготовки текстов ChatGPT, Perplexity и NotebookLM от Google.

искусственный интеллект
нейросети
Леонид Ярмольник
кино
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.