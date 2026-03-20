В России могут вынести смертельный приговор ChatGPT и другим ИИ Минцифры может запретить иностранные нейросети или ограничить их работу в России

В России могут ввести запрет на использование иностранных нейросетей или существенно ограничить их работу, следует из законопроекта Минцифры. Ведомство разработало документ о регулировании искусственного интеллекта и вынесло его на общественное обсуждение. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

В министерстве сообщили, что проект закона предусматривает риск-ориентированный подход к регулированию ИИ. В документе дается описание различных моделей, включая понятия суверенной и национальной системы, а также закрепляется право граждан оспаривать решения государственных органов и компаний, принятые с применением ИИ, в досудебном порядке.

Согласно инициативе, граждане смогут обжаловать такие решения без обращения в суд. В случае если применение искусственного интеллекта нанесло ущерб, человек получит право на компенсацию в соответствии с нормами гражданского законодательства. Эти меры направлены на защиту прав граждан при использовании автоматизированных систем.

Разработчиков ИИ обяжут исключать алгоритмы с признаками дискриминации и предотвращать создание незаконного контента. Операторы таких систем должны будут проводить проверку на безопасность и уведомлять пользователей о существующих ограничениях. Владельцы сервисов, в свою очередь, обязаны оперативно реагировать и пресекать возможные злоупотребления при использовании технологий.

Ранее глава подразделения «Т1 ИИ» Сергей Голицын заявил, что почти каждое бизнес-направление в настоящее время можно сделать более эффективным за счет внедрения технологий искусственных агентов. Эксперт уточнил, что использование таких инструментов далеко не всегда экономически целесообразно.