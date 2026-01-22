Отказ от почетных званий, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Ярмольник

В четверг, 22 января, известный актер Леонид Ярмольник отмечает свое 72-летие. Что известно о жизни артиста, какими яркими ролями он запомнился, почему отказался от званий народного и заслуженного артиста?

Как прославился Ярмольник

Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года в поселке Приграничный Приморского края. Его детские годы прошли во Львове.

В 1976 году он завершил обучение на актерском факультете Театрального училища имени Бориса Щукина в Москве (ныне — Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова).

В конце 80-х артист присоединился к лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и вместе с ним гастролировал по США.

Ярмольник впервые выступил в главной роли в 1979 году, сыграв в фильме «Сыщик». Помимо этого, он участвовал в таких проектах, как «Сашка», «Кафедра», «ТАСС уполномочен заявить…», «Про кота…», «Клуб женщин», «Чокнутые», «Настя», «Связь», «Стиляги», «Шерлок Холмс» и «Одесса». В общей сложности в его карьере более 100 фильмов.

Ярмольник вел различные телевизионные программы, включая «Форт Боярд», «Отель», «Золотая лихорадка» и «Гараж», в разные годы своей карьеры.

Что известно о личной жизни Ярмольника

В 1975 году Леонид Ярмольник связал себя узами брака с Еленой Коневой, студенткой медицинского вуза. Однако уже через месяц после свадьбы их пути разошлись.

В 1976 году известный актер завязал роман с актрисой театра на Таганке Зоей Пыльновой, которая была старше его на семь лет и уже состояла в браке. Несмотря на это их отношения развивались, и Пыльнова оставила мужа ради Ярмольника. Они провели вместе несколько лет, но затем она вернулась к своему супругу.

Спустя годы артист познакомился с Оксаной Афанасьевой, работавшей в театре художником по костюмам. Их брак был заключен в 1983 году, и у них родилась дочь Александра.

В 90-х, чтобы оформить продажу квартиры Ярмольника за границей, им с Афанасьевой пришлось формально развестись. Позже они узаконили отношения второй раз.

Из-за чего Ярмольник отказался от званий заслуженного и народного артиста

В 2024 году Леонид Ярмольник в программе «Однажды» на НТВ раскрыл причины своего отказа от звания народного артиста России. К юбилею в 1994 году он уже был представлен к званию заслуженного артиста России, а в 2004 году его кандидатуру рассматривали для присвоения звания народного артиста. Однако, по мнению Ярмольника, со временем это звание утратило свою значимость и ценность.

«Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри», — сказал он.

По словам Ярмольника, в СССР звание народного артиста давало безусловные привилегии, однако сейчас этого нет. Он также отметил, что важным для него является пример Владимира Высоцкого, у которого не было государственных званий при жизни.

Как Ярмольник относится к уехавшим артистам и СВО

В январе 2024 года Ярмольник назвал «эмоциональным порывом» отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале проведения СВО. Актер отметил, что прошедшее время подтвердило необходимость спецоперации для защиты мира и независимости России. По его мнению, Москва не имела другого выбора, кроме как действовать.

«Я отношусь к этому (отъезду артистов. — NEWS.ru) как к эмоциональному порыву. На днях ехал в машине, слушал радио, и [президент России] Владимир Владимирович Путин сказал: приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, — это была эмоциональная реакция. И, может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это. Но время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам, для того чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», — заявил Ярмольник.

Он выразил мнение, что покинувшие страну артисты вернутся. Как отметил трехкратный лауреат премии «Ника», талантливых людей сейчас в России не хватает.

