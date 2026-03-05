В МИД Казахстана раскрыли условие для помощи Сабурову В МИД Казахстана сообщили о готовности помочь Сабурову в случае его обращения

Посольство Казахстана в России готово оказать консульско-правовую помощь комику Нурлану Сабурову, в случае его обращения в диппредставительство сообщили РИА Новости в МИД республики. В ведомстве отметили, что сам артист или его представители пока не связывались с посольством.

Гражданин Республики Казахстан Нурлан Сабуров или его законные представители не обращались в посольство Республики Казахстан в России. В случае обращения посольство Казахстана готово оказать консульско-правовую помощь в рамках своей компетенции, — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что Сабурову на 50 лет запретили въезд на территорию России. По данным СМИ, это произошло из-за его высказываний, критикующих специальную военную операцию, а также из-за его попыток незаконно легализоваться в стране.

Позже выяснилось, что стало известно, что Сабуров не прекратил творческую деятельность. Он продолжает зарабатывать, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Гонорар Сабурова за 25-минутное выступление составляет 10 млн тенге (1,5 млн рублей). В эту сумму не входит оплата стандартного райдера, которая обходится заказчику еще в 300 тыс. тенге (около 50 тыс. рублей).