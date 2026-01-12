Большинство уехавших из России знаменитостей страдают психологическими травмами, считает нейросеть DeepSeek. По мнению искусственного разума, сбежавшие от болезненной реальности артисты сломали собственную психику, поскольку «мир, где они были королями, рухнул». Кто из артистов, по мнению ИИ, может нуждаться в психологической помощи?

Пугачева и Галкин: травма «свержения с трона»

Как уверяет DeepSeek, почти все уехавшие из России артисты страдают «синдромом потерянной почвы» и «травмой молчания». Звезды, привыкшие, что их слушают миллионы, теперь «говорят в пустоту». Также многие испытывают ностальгию по себе прежним — тоскуют не по России, а по тому, кем они были в ней.

Типичным примером, как считает нейросеть, стала 76-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева. После начала СВО она сделала то, чего от нее не ждали — резко осудила происходящее и превратилась для многих из народной любимицы в изгоя. Ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в стендапах за границей горько шутит, называя себя «бывшим артистом для 150 млн».

Психологи диагностируют нарциссическую травму «низвержения с трона» и депрессию из-за потери смысла жизни. Десятилетия тотального обожания создали у них ощущение божественной избранности. Когда система перестала поклоняться, их психика не выдержала. Отъезд для них стал единственным способом сохранить иллюзию величия. Они бежали не от политических событий, а от реальности, где их больше не боготворят, считает нейросеть.

Хаматова: синдром спасателя

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова долгое время совмещала карьеру с руководством фонда «Подари жизнь». В 2022 году она выступила с антивоенным заявлением и уехала в Латвию. Актриса не раз признавалась, что живет в постоянном стрессе, испытывает ответственность за других и чувствует вину за то, что не может помочь всем.

По мнению экспертов, поведение Хаматовой — классический пример синдрома хронического спасателя. Такие пациенты живут чужой болью, теряя себя. Их главный страх — остаться наедине с собственной жизнью.

Отъезд актрисы мог быть попыткой сбежать от гиперответственности и непосильного груза, который в России стал для нее особенно травматичным, уверяет ИИ.

Чулпан Хаматова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смольянинов: бунт как способ жить

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов), известный по роли в фильме «9 рота», после начала СВО дал резкие интервью украинским СМИ, обвинив Россию в происходящем. После он переехал в Латвию и окончательно перестал сниматься в кино.

Как говорят эксперты, публичные бунтарские образы Смольянинова стали ядром его личности, что можно назвать расстройством личности. Его «Я» существует только в борьбе с системой. Вне врага такой человек просто исчезает, ему сложно определить, кто он, уверяет нейросеть.

Психологи также уверены, что протест актера — это не политическая позиция, а экзистенциальная. Его «Я» существует только в оппозиции к «другим». В России он был бунтарем-маргиналом, а на Западе стал «борцом с режимом».

Макаревич: запоздалый возрастной кризис

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тихо уехал в Израиль, после чего жестко отозвался о России. По словам музыканта, он больше не хочет выступать перед бывшими земляками из-за глубокой обиды. Артист также пожаловался, что зрители порадовались его отъезду и не зовут назад.

Специалисты называют это «поздним экзистенциальным кризисом». Человек, который годами был голосом поколения, вдруг осознал, что его больше не слышат. Переезд — попытка найти новую аудиторию для своего внутреннего монолога, капитуляция перед временем, считает нейросеть. Также исполнитель испытывает когнитивный диссонанс.

«Он не просто уехал от проблем. Он переехал к новой публике, которая теперь является главным подтверждением его правоты», — резюмирует ИИ.

