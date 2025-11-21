Психолог рассказала о скрытом влиянии детских травм на взрослую жизнь Психолог Денека заявила, что детские травмы остаются глубоко в подсознании

Детские душевные травмы могут казаться незначительными, но остаются глубоко в подсознании, заявила NEWS.ru клинический психолог Дарья Денека. По ее словам, хрупкая психика ребенка восприимчива даже к незначительным потрясениям.

Нанесенная в детстве травма остается глубоко в подсознании. Взрослые могут отрицать ее влияние, но такие события не остаются позади. Психика ребенка — крайне хрупкая вещь. Дети особенно восприимчивы и впитывают все, как губки, особенно сильные потрясения, — заявила Денека.

Психолог отметила, что существуют различные практики для самопомощи при наличии старой психологической травмы. По ее словам, можно обратиться к детской части себя, написать письмо родителям или прибегнуть к визуализации.

Для работы со старой травмой можно провести разговор со своей детской частью. При выполнении данной техники будет ощущение, как при медитации. Также вы можете написать письмо родителю, на которого у вас есть обиды, и честно рассказать о том, что на вас давит. Помимо этого, существуют разные визуальные практики с погружением в травмирующее воспоминание и проживанием его в своем теле и чувствах, — заключила Денека.

