21 ноября 2025 в 06:15

Психолог рассказала о скрытом влиянии детских травм на взрослую жизнь

Психолог Денека заявила, что детские травмы остаются глубоко в подсознании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Детские душевные травмы могут казаться незначительными, но остаются глубоко в подсознании, заявила NEWS.ru клинический психолог Дарья Денека. По ее словам, хрупкая психика ребенка восприимчива даже к незначительным потрясениям.

Нанесенная в детстве травма остается глубоко в подсознании. Взрослые могут отрицать ее влияние, но такие события не остаются позади. Психика ребенка — крайне хрупкая вещь. Дети особенно восприимчивы и впитывают все, как губки, особенно сильные потрясения, — заявила Денека.

Психолог отметила, что существуют различные практики для самопомощи при наличии старой психологической травмы. По ее словам, можно обратиться к детской части себя, написать письмо родителям или прибегнуть к визуализации.

Для работы со старой травмой можно провести разговор со своей детской частью. При выполнении данной техники будет ощущение, как при медитации. Также вы можете написать письмо родителю, на которого у вас есть обиды, и честно рассказать о том, что на вас давит. Помимо этого, существуют разные визуальные практики с погружением в травмирующее воспоминание и проживанием его в своем теле и чувствах, — заключила Денека.

Ранее психолог Юлия Винокурова заявила, что осознанным людям сложнее найти партнера из-за высоких требований к потенциальному избраннику. По ее словам, современные люди все чаще ищут во второй половинке единомышленника со схожими ценностями, интересами и целями на жизнь.

