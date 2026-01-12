Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 21:12

МОК пригласил на ОИ-2026 еще двух россиян

МОК: российские шорт-трекисты Посашков и Крылова приглашены на ОИ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международный олимпийский комитет (МОК) расширил список приглашенных на Олимпиаду-2026 российских спортсменов, говорится в сообщении на сайте организации. Были приглашены шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Они уже подтвердили свое согласие на участие в Играх.

Решение основано на критериях, ранее установленных МОК для допуска россиян. Список спортсменов, официально допущенных на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо, постепенно растет.

Свои приглашения уже получили и приняли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Процесс рассмотрения заявок и направления приглашений другим спортсменам из России продолжается.

Ранее российский фигурист Илья Авербух выступил с резкой критикой возможной трансляции Олимпийских игр 2026 года на отечественном телевидении. Он полагает, что такой шаг будет выглядеть нелепо на фоне отстранения российских спортсменов от соревнований.

До этого двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что призыв руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко отстранить от Олимпийских игр страны, которые поддерживают Россию, является абсурдным и политически мотивированным.

