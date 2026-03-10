Журова высказалась о золотой медали Багиян на Паралимпийских играх

Победа российской лыжницы Анастасии Багиян на Паралимпийских играх в Италии дает надежду, что Международный олимпийский комитет пересмотрит свое решение и допустит всех спортсменов из России на мировую арену, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, этому может способствовать положительная реакция иностранных спортсменов на победы россиян.

Очень рада за Багиян, потому что на фоне всех наших отстранений [золотая медаль] — это, конечно, радостно. Флаг, гимн играет в честь замечательных российских паралимпийцев. Их можно только поздравить. И очень правильно, что иностранцы, стоящие с ними на пьедестале, совершенно спокойно на это реагируют и не разбегаются врассыпную, потому что спортсмены есть спортсмены. Это вселяет надежду, что [Международный] олимпийский комитет возьмет на вооружение и проголосует за наше возвращение в полном объеме: не только юниоров, но и всех. И надеюсь, что у нас еще будут медали, — высказалась Журова.

Ранее Багиян стала чемпионкой Паралимпийских игр в Италии, показав лучший результат в спринте. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Эта победа принесла России вторую золотую медаль на Играх.