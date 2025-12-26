В Госдуме нашли жесткий ответ на антироссийские высказывания Шевченко

Призыв руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко отстранить от Олимпийских игр страны, которые поддерживают Россию, является абсурдным и политически мотивированным, заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в комментарии РИА Новости. Он назвал такое заявление популизмом и частью череды несуразных высказываний спортсменов, продвигающих личные политические амбиции.

Это популизм. Мы много слышали в последнее время несуразных заявлений спортсменов, которые были высказаны с точки зрения проявления каких-то политических амбиций. Это тоже самое, — говорится в заявлении.

Ранее Шевченко раскритиковал решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов до Олимпиады-2026. Он заявил, что все страны, поддерживающие РФ, должны быть отстранены от участия в играх, пока продолжается специальная военная операция.

Кроме того, официальный сайт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщил о присвоении нейтрального статуса пяти российским спортсменам. Это решение позволяет им принять участие в международных соревнованиях.