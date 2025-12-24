Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 20:25

Пяти российским спортсменам дали нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила пяти российским спортсменам нейтральный статус, сообщается на сайте организации. Нейтральный статус необходим для участия россиян в международных состязаниях.

Его дали фристайлисткам Дарье Мельчаковой, Лане Прусаковой, Полине Рябовой и Наталье Шериной. Также нейтральный статус получила горнолыжница Екатерина Ткаченко.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) предоставила нейтральный статус российским горнолыжникам Александру Андриенко, Симону Ефимову и Ивану Кузнецову. Таким образом, список россиян, допущенных до международных соревнований, к 22 декабря расширился до 10 человек.

До этого двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов говорил, что избирательный допуск отдельных российских спортсменов на ОИ представляет собой лишь подачку и одновременно инструмент для создания раскола. По его мнению, подобная избирательность не имеет под собой никакого логического обоснования.

