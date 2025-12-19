Трем российским горнолыжникам одобрили нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта (FIS) предоставила нейтральный статус российским горнолыжникам Александру Андриенко, Симону Ефимову и Ивану Кузнецову, сообщает пресс-служба организации. Таким образом, список россиян, допущенных до международных соревнований, расширился до десяти человек после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего прежний запрет FIS.

Решение по новым заявкам последовало после вердикта CAS от 2 декабря, который признал неправомерным запрет FIS на участие российских и белорусских спортсменов. Федерация приняла это решение к исполнению и призвала спортсменов подавать документы на индивидуальный нейтральный статус. В требованиях FIS говорится, что для допуска кандидаты должны соответствовать строгим критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. Спортсменка является двукратной чемпионкой России, в 2022 году она участвовала в зимних Олимпийских играх в Пекине.