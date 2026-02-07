Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 01:32

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Фото: Mattia Martegani/Keystone Press Agency/Global Look Press
На стадионе «Сан-Сиро», расположенном в Милане, прошла торжественная церемония открытия XXV зимней Олимпиады. Чем запомнилось мероприятие?

Какое новшество ввели на открытие Олимпиады-2026

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр стала исторической благодаря новому формату: впервые парад спортсменов и ключевые моменты мероприятия были организованы одновременно в четырех разных местах. Основное действие состоялось на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, а дополнительные мероприятия прошли в Кортина-д«Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Зимние Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля 2026 года. Церемония открытия, проведенная в нескольких локациях, продемонстрировала стремление организаторов показать культурное и географическое многообразие страны. От динамичной атмосферы Милана, центра мировой моды, до спокойной красоты альпийских долин — места проведения соревнований на открытом воздухе.

Что известно о скандалах на открытии Олимпиады-2026

Парад национальных команд начался с делегации Греции, которая считается родиной Олимпийских игр. Завершили его спортсмены из Италии, страны-хозяйки мероприятия. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, не участвовали в параде по решению Международного олимпийского комитета, но им разрешили присутствовать на церемонии в качестве зрителей.

При этом флаг России пронесли на церемонию открытия. Фотографию мужчины с флагом опубликовал журналист Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале. На флаге написано Pohvistnevo Ski Team — это название спортивной команды из Самарской области.

Во время мероприятия на трибунах стадиона «Сан-Сиро» произошли инциденты, вызванные реакцией болельщиков на определенные делегации. Когда израильские представители вышли на поле, их освистали зрители. Такая же ситуация возникла, когда проходила американская делегация, а также когда на экранах стадиона появился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, также присутствовал среди зрителей.

5 февраля в Милане состоялась серия протестов против присутствия сотрудников американской службы иммиграции и таможенного контроля. Эти акции анонсированы и на выходные. Местные жители выразили недовольство временными ограничениями, такими как закрытие школ и транспортных маршрутов в центре города.

Кто из звезд выступил на открытии Олимпийских игр-2026

Культурная программа включила в себя выступление американской певицы Мэрайи Кэри, которая исполнила известную итальянскую песню 1950-х годов Nel blu dipinto di blu, которую больше знают под названием Volare. Президент Италии Серджо Маттарелла был показан в видео, где он передвигался по Милану на историческом трамвайчике. Также в программе был посвящен фрагмент памяти известного модельера Джорджо Армани, который ушел из жизни в сентябре 2025 года.

Параллельно с мероприятиями в Милане, в Кортина-д„Ампеццо, находящемся более чем в 400 километрах от основной площадки, прошло яркое представление под названием «Армония». Оно было направлено на то, чтобы показать, как природа и человеческая деятельность могут сосуществовать в гармонии. Однако доступ к центральным улицам города оказался затруднен: некоторые горожане и владельцы домов столкнулись с внезапными ограничениями на передвижение, хотя им обещали свободный проход.

Анастасия Аржевитина
