Олимпиада-2026: когда, во сколько выступят россияне, календарь соревнований

Олимпиада-2026: когда, во сколько выступят россияне, календарь соревнований

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут XXV зимние Олимпийские игры — 2026. В Италии разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. За награды будут бороться около 3500 атлетов из 93 стран. 13 российских спортсменов выступят в нейтральном статусе. Когда и в каких видах программы они примут участие — в материале NEWS.ru.

Фигурное катание

Соревнования по фигурному катанию пройдут с 6 по 19 февраля. В них выступят россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян.

10 февраля, вторник

Короткая программа у мужчин — Петр Гуменник. Начало в 20:30 мск.

13 февраля, пятница

Произвольная программа у мужчин — Петр Гуменник. Начало в 21:00 мск.

17 февраля, вторник

Короткая программа у женщин — Аделия Петросян. Начало в 20:45 мск.

19 февраля, четверг

Произвольная программа у женщин — Аделия Петросян. Начало в 21:00 мск.

Аделия Петросян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Лыжные гонки

Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 7 по 22 февраля. В них примут участие россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Оба спортсмена могут стартовать во всех личных видах — раздельная гонка, скиатлон, спринт и масс-старт.

7 февраля, суббота

Женщины. Скиатлон 10 км + 10 км — Дарья Непряева. Начало в 15:00 мск.

8 февраля, воскресенье

Мужчины. Скиатлон 10 км + 10 км — Савелий Коростелев. Начало в 14:30 мск.

10 февраля, вторник

Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация/финал — Дарья Непряева. Начало в 11:15 мск.

Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация/финал — Савелий Коростелев. Начало в 11:55.

12 февраля, четверг

Женщины. 10 км, свободный стиль — Дарья Непряева. Начало в 15:00 мск.

13 февраля, пятница

Мужчины. 10 км, свободный стиль — Савелий Коростелев. Начало в 13:45 мск.

21 февраля, суббота

Мужчины. Масс-старт 50 км, классический стиль — Савелий Коростелев. Начало в 13:00 мск.

22 февраля, воскресенье

Женщины. Масс-старт 50 км, классический стиль — Дарья Непряева. Начало в 12:00 мск.

Савелий Коростелев Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Санный спорт

Соревнования по санному спорту пройдут с 4 по 12 февраля. В них выступят россияне Павел Репилов и Дарья Олесик.

7 февраля, суббота

Мужчины. Сани-одиночки, заезд 1 — Павел Репилов. Начало в 19:00 мск.

Мужчины. Сани-одиночки, заезд 2 — Павел Репилов. Начало в 20:32 мск.

8 февраля, воскресенье

Мужчины. Сани-одиночки, заезд 3 — Павел Репилов. Начало в 19:00 мск.

Мужчины. Сани-одиночки, заезд 4 (финал) — Павел Репилов. Начало в 20:31 мск.

9 февраля, понедельник

Женщины. Сани-одиночки, заезд 1 — Дарья Олесик. Начало в 19:00 мск.

Женщины. Сани-одиночки, заезд 2 — Дарья Олесик. Начало в 20:32 мск.

10 февраля, вторник

Женщины. Сани-одиночки, заезд 3 — Дарья Олесик. Начало в 19:00 мск.

Женщины. Сани-одиночки, заезд 4 (финал) — Дарья Олесик. Начало в 20:41 мск.

Дарья Олесик Фото: IMAGO/kristen-images.com/Global Look Press

Горные лыжи

Соревнования по горным лыжам пройдут с 7 по 18 февраля. В них примут участие россияне Семен Ефимов (слалом) и Юлия Плешкова (скоростной спуск, супергигант).

8 февраля, воскресенье

Женщины. Скоростной спуск. Финал — Юлия Плешкова. Начало в 13:30 мск.

12 февраля, четверг

Женщины. Супергигант. Финал — Юлия Плешкова. Начало в 13:30 мск.

16 февраля, понедельник

Мужчины. Слалом. Первая попытка — Семен Ефимов. Начало в 12:00 мск.

Мужчины. Слалом. Вторая попытка, финал — Семен Ефимов. Начало в 15:30 мск.

Конькобежный спорт

Соревнования по конькобежному спорту пройдут с 7 по 21 февраля. В них выступят россиянки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

7 февраля, суббота

Женщины. 3000 м. Финал — Ксения Коржова. Начало в 18:00 мск.

21 февраля, суббота

Женщины. Масс-старт. Полуфиналы — Анастасия Семенова. Начало в 17:50 мск.

Женщины. Масс-старт. Финал — Анастасия Семенова (если выйдет в финал). Начало в 19:15.

Анастасия Семенова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Шорт-трек

Соревнования по шорт-треку пройдут с 10 по 21 февраля. В них будут участвовать россияне Иван Посашков (1000 м и 1500 м) и Алена Крылова (500 м и 1000 м).

10 февраля, вторник

Женщины. 500 м. Квалификация — Алена Крылова. Начало в 12:30 мск.

Мужчины. 1000 м. Квалификация — Иван Посашков. Начало в 13:08 мск.

12 февраля, четверг

Женщины. 500 м. Четвертьфинал — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 22:15 мск.

Мужчины. 1000 м. Четвертьфинал — Иван Посашков (если пройдет). Начало в 22:29 мск.

Женщины. 500 м. Полуфинал — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 22:58 мск.

Мужчины. 1000 м. Полуфинал — Иван Посашков (если пройдет). Начало в 23:05 мск.

Женщины. 500 м. Финал B — Алена Крылова (если попадет). Начало в 23:26 мск.

Женщины. 500 м. Финал А — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 23:31 мск.

Мужчины. 1000 м. Финал B — Иван Посашков (если попадет). Начало в 23:37 мск.

Мужчины. 1000 м. Финал А — Иван Посашков (если пройдет). Начало в 23:43 мск.

Иван Посашков Фото: РИА Новости

14 февраля, суббота

Мужчины. 1500 м. Четвертьфинал — Иван Посашков. Начало в 22:15 мск.

Женщины. 1000 м. Квалификация — Алена Крылова. Начало в 22:59 мск.

Мужчины. 1500 м. Полуфинал — Иван Посашков (если пройдет). Начало в 23:44 мск.

15 февраля, воскресенье

Мужчины. 1500 м. Финал В — Иван Посашков (если попадет). Начало в 00:27 мск.

Мужчины. 1500 м. Финал А — Иван Посашков (если пройдет). Начало в 00:34 мск.

16 февраля, понедельник

Женщины. 1000 м. Четвертьфинал — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 13:00 мск.

Женщины. 1000 м. Полуфинал — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 13:55 мск.

Женщины. 1000 м. Финал B — Алена Крылова (если попадет). Начало в 14:36 мск.

Женщины. 1000 м. Финал А — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 14:42 мск.

Ски-альпинизм

Соревнования по ски-альпинизму пройдут с 19 по 21 февраля. В них выступит россиянин Никита Филиппов.

19 февраля, четверг

Мужчины. Спринт. Раунд I — Никита Филиппов. Начало в 11:50 мск.

Мужчины. Спринт. Финал — Никита Филиппов. Начало в 14:55 мск.

Читайте также:

Билет по цене iPhone: как пройдет церемония открытия Олимпиады-2026

Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026

Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026

Парад нацистов, горящие птицы, фрик-шоу: скандалы с открытий Олимпиад

Воспитала Навку, Костомарова и Авербуха: как живет тренер чемпионов Линичук