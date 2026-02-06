Олимпиада-2026: когда, во сколько выступят россияне, календарь соревнований

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут XXV зимние Олимпийские игры — 2026. В Италии разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. За награды будут бороться около 3500 атлетов из 93 стран. 13 российских спортсменов выступят в нейтральном статусе. Когда и в каких видах программы они примут участие — в материале NEWS.ru.
Фигурное катание
Соревнования по фигурному катанию пройдут с 6 по 19 февраля. В них выступят россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян.
10 февраля, вторник
Короткая программа у мужчин — Петр Гуменник. Начало в 20:30 мск.
13 февраля, пятница
Произвольная программа у мужчин — Петр Гуменник. Начало в 21:00 мск.
17 февраля, вторник
Короткая программа у женщин — Аделия Петросян. Начало в 20:45 мск.
19 февраля, четверг
Произвольная программа у женщин — Аделия Петросян. Начало в 21:00 мск.
Лыжные гонки
Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 7 по 22 февраля. В них примут участие россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Оба спортсмена могут стартовать во всех личных видах — раздельная гонка, скиатлон, спринт и масс-старт.
7 февраля, суббота
Женщины. Скиатлон 10 км + 10 км — Дарья Непряева. Начало в 15:00 мск.
8 февраля, воскресенье
Мужчины. Скиатлон 10 км + 10 км — Савелий Коростелев. Начало в 14:30 мск.
10 февраля, вторник
Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация/финал — Дарья Непряева. Начало в 11:15 мск.
Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация/финал — Савелий Коростелев. Начало в 11:55.
12 февраля, четверг
Женщины. 10 км, свободный стиль — Дарья Непряева. Начало в 15:00 мск.
13 февраля, пятница
Мужчины. 10 км, свободный стиль — Савелий Коростелев. Начало в 13:45 мск.
21 февраля, суббота
Мужчины. Масс-старт 50 км, классический стиль — Савелий Коростелев. Начало в 13:00 мск.
22 февраля, воскресенье
Женщины. Масс-старт 50 км, классический стиль — Дарья Непряева. Начало в 12:00 мск.
Санный спорт
Соревнования по санному спорту пройдут с 4 по 12 февраля. В них выступят россияне Павел Репилов и Дарья Олесик.
7 февраля, суббота
Мужчины. Сани-одиночки, заезд 1 — Павел Репилов. Начало в 19:00 мск.
Мужчины. Сани-одиночки, заезд 2 — Павел Репилов. Начало в 20:32 мск.
8 февраля, воскресенье
Мужчины. Сани-одиночки, заезд 3 — Павел Репилов. Начало в 19:00 мск.
Мужчины. Сани-одиночки, заезд 4 (финал) — Павел Репилов. Начало в 20:31 мск.
9 февраля, понедельник
Женщины. Сани-одиночки, заезд 1 — Дарья Олесик. Начало в 19:00 мск.
Женщины. Сани-одиночки, заезд 2 — Дарья Олесик. Начало в 20:32 мск.
10 февраля, вторник
Женщины. Сани-одиночки, заезд 3 — Дарья Олесик. Начало в 19:00 мск.
Женщины. Сани-одиночки, заезд 4 (финал) — Дарья Олесик. Начало в 20:41 мск.
Горные лыжи
Соревнования по горным лыжам пройдут с 7 по 18 февраля. В них примут участие россияне Семен Ефимов (слалом) и Юлия Плешкова (скоростной спуск, супергигант).
8 февраля, воскресенье
Женщины. Скоростной спуск. Финал — Юлия Плешкова. Начало в 13:30 мск.
12 февраля, четверг
Женщины. Супергигант. Финал — Юлия Плешкова. Начало в 13:30 мск.
16 февраля, понедельник
Мужчины. Слалом. Первая попытка — Семен Ефимов. Начало в 12:00 мск.
Мужчины. Слалом. Вторая попытка, финал — Семен Ефимов. Начало в 15:30 мск.
Конькобежный спорт
Соревнования по конькобежному спорту пройдут с 7 по 21 февраля. В них выступят россиянки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
7 февраля, суббота
Женщины. 3000 м. Финал — Ксения Коржова. Начало в 18:00 мск.
21 февраля, суббота
Женщины. Масс-старт. Полуфиналы — Анастасия Семенова. Начало в 17:50 мск.
Женщины. Масс-старт. Финал — Анастасия Семенова (если выйдет в финал). Начало в 19:15.
Шорт-трек
Соревнования по шорт-треку пройдут с 10 по 21 февраля. В них будут участвовать россияне Иван Посашков (1000 м и 1500 м) и Алена Крылова (500 м и 1000 м).
10 февраля, вторник
Женщины. 500 м. Квалификация — Алена Крылова. Начало в 12:30 мск.
Мужчины. 1000 м. Квалификация — Иван Посашков. Начало в 13:08 мск.
12 февраля, четверг
Женщины. 500 м. Четвертьфинал — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 22:15 мск.
Мужчины. 1000 м. Четвертьфинал — Иван Посашков (если пройдет). Начало в 22:29 мск.
Женщины. 500 м. Полуфинал — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 22:58 мск.
Мужчины. 1000 м. Полуфинал — Иван Посашков (если пройдет). Начало в 23:05 мск.
Женщины. 500 м. Финал B — Алена Крылова (если попадет). Начало в 23:26 мск.
Женщины. 500 м. Финал А — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 23:31 мск.
Мужчины. 1000 м. Финал B — Иван Посашков (если попадет). Начало в 23:37 мск.
Мужчины. 1000 м. Финал А — Иван Посашков (если пройдет). Начало в 23:43 мск.
14 февраля, суббота
Мужчины. 1500 м. Четвертьфинал — Иван Посашков. Начало в 22:15 мск.
Женщины. 1000 м. Квалификация — Алена Крылова. Начало в 22:59 мск.
Мужчины. 1500 м. Полуфинал — Иван Посашков (если пройдет). Начало в 23:44 мск.
15 февраля, воскресенье
Мужчины. 1500 м. Финал В — Иван Посашков (если попадет). Начало в 00:27 мск.
Мужчины. 1500 м. Финал А — Иван Посашков (если пройдет). Начало в 00:34 мск.
16 февраля, понедельник
Женщины. 1000 м. Четвертьфинал — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 13:00 мск.
Женщины. 1000 м. Полуфинал — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 13:55 мск.
Женщины. 1000 м. Финал B — Алена Крылова (если попадет). Начало в 14:36 мск.
Женщины. 1000 м. Финал А — Алена Крылова (если пройдет). Начало в 14:42 мск.
Ски-альпинизм
Соревнования по ски-альпинизму пройдут с 19 по 21 февраля. В них выступит россиянин Никита Филиппов.
19 февраля, четверг
Мужчины. Спринт. Раунд I — Никита Филиппов. Начало в 11:50 мск.
Мужчины. Спринт. Финал — Никита Филиппов. Начало в 14:55 мск.
