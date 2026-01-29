Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры. Кто из российских спортсменов будет участвовать в соревнованиях, какие у них шансы на золотые медали — в материале NEWS.ru.

Кто из российских фигуристов выступит на Олимпиаде-2026

В соревнованиях по фигурному катанию примут участие по одному спортсмену из РФ в мужском и женском разряде. В нейтральном статусе на Олимпиаде выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. В сентябре 2025 года оба фигуриста успешно прошли отбор на Игры. В декабре 2025-го Петросян и Гуменник выиграли чемпионат России.

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт заявил NEWS.ru, что фигуристы будут претендовать на медали Игр в Италии. Он отметил, что спортсмены получили неплохие баллы для первого международного турнира.

«Олимпиада — немного обособленный турнир. Это борьба нервов. Для первого турнира после долгого отсутствия у россиян неплохие баллы. Если бы фигуристы постоянно выступали, то оценки были бы выше, но в целом они адекватные и ожидаемые. Аделия немного проиграет по компонентам из-за отсутствия рейтинга и выступлений, но ее техническая база может быть достаточной для получения медалей любой пробы. Как и у Петра. У него топовый набор четверных», — сказал Энберт.

По его словам, главными соперниками Гуменника и Петросян станут фигуристы из Японии и США.

«Илья Малинин недосягаем, если отработает чисто. Юма Кагияма, Сюн Сато хорошо катаются и являются сильными фигуристами. Но у Петра посильнее набор четверных. Все, кто был в финале Гран-при ISU, могут составить конкуренцию. Главные конкуренты Аделии — вся сборная Японии и США. Несмотря на то что у [Алисы] Лью нет четверных и элементов ультра-си, судьи ценят ее катание и ставят высокие баллы. У Каори Сакамото шлейф завершения карьеры. Это в положительную сторону скажется на судьях», — сказал Энберт.

Кто из российских лыжников выступит на Олимпиаде-2026

21 января Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву на Олимпиаду-2026. С середины декабря спортсмены выступают на Кубке мира. Россияне получили олимпийские путевки через международные старты. Коростелев и Непряева выступят в спринте, раздельной гонке, скиатлоне и марафоне.

С каждой гонкой их результаты улучшаются. Так, 4 января Коростелев занял четвертое место в масс‑старте на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь‑ди‑Фьемме (Италия). В тот же день Непряева стала десятой в общем зачете гонки.

«Я считаю, что Савелий и Дарья хорошо выступают на Кубке мира и здорово выступили в „Тур де Ски“. На этапах Кубка мира они учатся анализировать соперников. Я думаю, что им нужно набраться опыта выступлений на международных стартах. Все спортсмены, которые выходят на старт, борются за медали. У Савелия и Дарьи есть шансы», — заявил NEWS.ru российский лыжник, трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи Максим Вылегжанин.

Норвежский обозреватель Ян Петтер Салтведт считает, что Коростелев будет бороться за олимпийские медали, особенно на дистанции 10 км.

«Кажется, что там борьба за пьедестал вполне открытая. Его шансы повышаются из-за национальных квот — даже для норвежцев они делают мужские гонки интереснее. Медаль Савелия станет сюрпризом, но с учетом его прогресса с декабря он определенно является икс-фактором. Для Непряевой Олимпиада кажется слишком ранней для попадания в топ-6. Она может побороться за „десятку“, что даст ей основу для развития в следующем году», — сказал Салтведт.

Похожего мнения придерживается спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«В феврале Коростелев выйдет на оптимальные кондиции и будет бороться за медали, потому что упорства нашему лыжнику не занимать. Обидно быть четвертым, но в огне рождается металл», — написал он в своем Telegram-канале.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Коростелеву и Непряевой будет тяжело бороться за медали на Играх.

«Честно говоря, Савелий — не самый сильный спортсмен. У Непряевой побольше шансов, но она тоже не суперзвезда. Если они целенаправленно не готовились к Играм, то шансов не так много, но чудеса случаются. Можно вспомнить Александра Большунова, который на прошлой Олимпиаде завоевал несколько медалей. Никто от него не ожидал прыти. Зачастую фавориты не очень хорошо выступают, потому что на них давят. Кроме того, сложно будет обыграть стероидных норвежцев», — сказал Васильев.

Кто из россиян выступит в конькобежном спорте и шорт-треке на Олимпиаде-2026

Российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова получили приглашение на Олимпиаду. В этом сезоне обе спортсменки выступают на Кубке мира. Коржова является чемпионкой России на дистанции 3000 м. На этапах Кубка мира она завоевала олимпийскую лицензию для выступления в этом виде программы. Семенова — бронзовый призер национального первенства в масс-старте. В этом виде программы она получила лицензию на Игры.

Коржовой и Семеновой будет тяжело рассчитывать на медали из-за небольшого международного опыта, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Они почти не получили международного опыта, могли его приобрести на молодежных соревнованиях. Нужно надеяться на случайность, на Олимпиаде они бывают, особенно в такой дисциплине, как масс-старт у Семеновой. Она требует знания соперников и изучения их по ходу дистанции. Нужно знать, что от кого ожидать, какого подвоха. Ты находишься в плотной борьбе, многие падают. Важно тактическое положение, чтобы вовремя оторваться или не отпустить соперника», — сказала Журова.

На Олимпиаде-2026 также выступят представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков.

Кто из россиян также выступит на Олимпиаде-2026

На Олимпиаде-2026 впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму. На Игры отобрался 24-кратный чемпион России Никита Филиппов. Он получил путевку благодаря результатам на этапах Кубка мира.

В санном спорте выступят Павел Репилов и Дарья Олесик. В этом сезоне оба спортсмена участвовали в международных турнирах. В январе Олесик заняла 12-е место на чемпионате Европы в немецком Оберхофе, а Репилов стал 18-м. Этого было достаточно для завоевания олимпийских путевок.

На Олимпиаде-2026 выступят горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова. Они прошли все необходимые процедуры.

На каких условиях российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2026

Все допущенные на Олимпиаду российские спортсмены не имеют права использовать национальную символику. Кроме того, для них предусмотрены специальный флаг бирюзового цвета с аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты. — NEWS.ru) и отдельная музыкальная заставка в качестве гимна. Российские спортсмены не будут принимать участие в церемонии открытия Олимпиады 6 февраля.

В каких видах спорта россияне не выступят на Олимпиаде-2026 в Италии

В соответствии с рекомендациями МОК россияне не выступят в командных видах спорта, а именно в хоккее и керлинге. Отечественных спортсменов также не будет в некоторых индивидуальных дисциплинах. Российских биатлонистов не допустила на Игры международная федерация (IBU). Скелетонисты, сноубордисты и прыгуны с трамплина не успели пройти квалификацию на Олимпиаду, в том числе из-за визовых проблем. Такая же ситуация сложилась в лыжном двоеборье.

