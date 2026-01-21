Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 09:00

Энберт назвал главных конкурентов российских фигуристов на Олимпиаде

Энберт заявил, что Япония и США являются главными соперниками фигуристов из РФ

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Главными соперниками Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпиаде станут фигуристы из Японии и США, заявил NEWS.ru серебряный призер Игр Александр Энберт. Он назвал сильным состав, который выступал в недавнем финале Международного союза конькобежцев (ISU).

Илья Малинин недосягаем, если отработает чисто. Юма Кагияма, Сюн Сато — все они катаются хорошо и являются сильными фигуристами. Но у Петра посильнее набор четверных. Все, кто был в финале Гран-при ISU, могут составить конкуренцию. Главные конкуренты Аделии — вся сборная Японии и США. Несмотря на то что у [Алисы] Лью нет четверных и ультра-си, но судьи ценят ее катание и ставят высокие баллы. Каори Сакамото — у нее шлейф завершения карьеры. Это в положительную сторону скажется на судьях, — сказал Энберт.

Ранее он заявил NEWS.ru, что Петросян и Гуменник будут претендовать на медали Олимпиады-2026. Он отметил, что спортсмены получили неплохие баллы для первого международного турнира.

До этого Камила Валиева объявила о возвращении на соревнования. Она заявила об участии в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Валиева также поблагодарила поклонников, назвав их любовь и поддержку главным источником мотивации для возвращения.

