Энберт оценил шансы российских фигуристов на медаль Олимпиады-2026 Энберт считает, что Петросян и Гуменник будут претендовать на медали ОИ-2026

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник будут претендовать на медали Олимпиады-2026, заявил NEWS.ru серебряный призер Игр Александр Энберт. Он отметил, что спортсмены получили неплохие баллы для первого международного турнира.

Олимпиада — немного обособленный турнир. Это борьба нервов. Для первого турнира после долгого отсутствия баллы неплохие. Если бы они выступали постоянно, оценки были бы выше, но в целом они были адекватные и ожидаемые. Аделия, наверное, немножко проиграет по компонентам из-за отсутствия рейтинга и выступлений, но ее техническая база может быть достаточной для получения медалей любой пробы. Как и Петр. У него топовый набор четверных, — сказал Энберт.

Ранее Камила Валиева объявила о возвращении на соревнования. Она заявила об участии в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Валиева также поблагодарила поклонников, назвав их любовь и поддержку главным источником мотивации для возвращения.

Энберт, в свою очередь, отметил, что Валиева уже сейчас прекрасно катается, несмотря на длительную дисквалификацию. Он не исключил, что фигуристка может выступить на следующей Олимпиаде, если сохранит мотивацию.